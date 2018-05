Amendã de 5.000 de lei pentru tigãri de zece ori mai ieftine!

Pe 23 mai, in jurul orei 16.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, cetãteanul roman Mihail P., in varstã de 47 de ani. Bãrbatul conducea un autoturism marca Toyota, inmatriculat in R. Moldova, in care echipa comunã de control a descoperit ascunse sub scaunele din spate ale autoturismului, 2.200 tigarete, (110 pachete) de diferite mãrci, de provenientã duty-free. Conform prevederilor legale, a fost luatã mãsura retinerii tigãrilor, in valoare totalã de 512 lei, sanctionarea contraventionalã a bãrbatului cu amendã in valoare de 5.000 lei, precum si indisponibilizarea autoturismului panã la plata... citeste mai mult