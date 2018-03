Postul de televiziune AMC, cunoscut pentru serialul 'The Walking Dead', mizează din nou pe tensiune şi mister prin lansarea producţiei 'The Terror', o poveste inspirată din fapte reale, avându-l ca protagonist pe Jared Harris ('Mad Men') şi ca producător pe Ridley Scott, relatează luni EFE.

Ecranizare a romanului cu acelaşi nume scris de Dan Simmons, acţiunea - o combinaţie între 'The Thing' şi 'Master and Commander' - se desfăşoară în 1845, când o expediţie a Marinei imperiale britanice care străbate Oceanul Arctic în căutarea unei treceri spre nord-est este atacată de un misterios prădător din aceste ape neexplorate.

