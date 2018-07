Ambulanta pentru minte, inima si literatura Acum mai bine de 183 de ani, aparea la Brasov, publicatia numita "Foaie pentru minte, inima si literatura". Menirea ei era sa ridice nivelul cultural al romanilor, sa-i emancipeze, sa-i ilumineze.

Cine s-ar fi gandit ca, in secolul 21, in anul 2018, va fi nevoie de o ambulanta pentru minte, inima si literatura? Ei bine, scriitoarea Doina Popescu a vrut sa preia misiunea de la Ion Heliade Radulescu, Cezar Boliac, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo. Si cum este mai nimerit sa atragi atentia ca, in Romania, literatura este pe moarte, deci are nevoie de… salvare,... citeste mai mult

