Ambulanta chemata pentru doua cazuri de persoane intepate de albine

PANICA… La interval de doar cateva minute, in aceasta seara, doua ambulante SAJ au fost solicitate sa intervina in doua cazuri diferite, ambele cu pacienti intepati de albine. Primul caz a fost la Garceni, pentru un copil de 10 luni, intepat de o viespe. Existând riscul unor complicatii, familia a solicitat de urgenta ajutor medical, tinand cont de varsta frageda a micutului. In al doilea caz, ambulanta a fost chemata sa intervina in comuna Todiresti, pentru a acorda ingrijiri medicale unei femei de 33 de ani, care a suferit un soc, in urma intepaturii unei... citeste mai mult