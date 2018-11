Gabriela Firea a făcut declarații la sediul Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov, unde au fost recepționate primele zece ambulante din cele 106 recent achizitionate de Primaria Municipiului Bucuresti pentru Serviciul de Ambulanta Bucuresti – Ilfov.

"Într-o discuție cu doamna director general Alis Grasu am constatat faptul că timpul de așteptare la ambulanță este destul de mare, mult peste media europeană. Deoarece Serviciul de Ambulanță are puțin peste 100 de ambulanțe dintre care cele mai multe sunt epuizate fizic și au nevoie de îmbuntățiri, dotări, iar unele chiar retrase. De comun acord am demarat acest proiect. Primăria Capitalei primea dividendele