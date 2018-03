CSM Bucureşti are un final de săptămână fierbinte, după ce s-a despărţit de Helle Thomsen. Oficial, antrenoarea nu a fost demisă, dar ea a anunţat că nu se mai întoarce la echipă. Campioana României discută cu doi antrenori nordici în această perioadă, unul fiind Per Johansson, iar celălalt un tehnician din Norvegia. Mai mult, clubul bucureştean are deja ca direcţie de acţiune şi viitorul sezon, iar varianta Ambros Martin prinde tot mai mult contur!

