"Ar trebui ca EHF (Federaţia Internaţională de Handbal) să se gândească şi la jucătoare. Nu e neapărat vorba de ce a păţit Cristina Neagu astăzi.Este păcat ca aşa ceva să se întâmple. Să jucăm două meciuri decisive la rând, înaintea semifinalei. Nu este posibil! Distrug inima jucătarelor, distrug tot ce contează în acest sport. Vă rog, faceţi ceva! Nu vă mai gândiţi doar la voi!

Am luptat pentru a ajunge aici, am meritat să ajungem aici. Nici nu mai contează nimic acum, nu mă mai interesează dacă ne calificăm în semifinale.

Am jucat bine astăzi, ofensiva a funcţionat în prima parte. Ele jucau fără presiune din cauza... citeste mai mult

acum 52 min. in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Adevarul in