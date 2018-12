România a obţinut o victorie entuziasmantă împotriva Germaniei, 29-25 la Campionatul European de handbal din Franţa. Denisa Dedu, Cristina Neague şi Eliza Buceschi au fost cele mai bune tricolore din partida disputată în sala de la Brest, iar antrenorul Ambros Martin s-a declarat foarte fericit la final, dar a făcut, totuşi, apel la calm.

"Sunt mulţumit, fericit pentru victorie! Ne-am apărat formidabil, am crezut, am jucătoare talentate. A ieşit bine pentru noi. Am condus în prima repriză, tot meciul, în repriza a doua imaginea echipei a fost...