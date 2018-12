"Sunt mulţumit şi fericit pentru victorie! Ne-am apărat formidabil, am crezut. Am jucătoare talentate. A ieşit bine pentru noi. Am condus tot meciul. În repriza a doua imaginea echipei a fost mai bună pentru mine. Am făcut un meci bun", au fost primele cuvinte ale tenicianului, după meci, la TVR.

Tehnicianul spaniol a comentat şi performanţa Cristinei Neagu, care a devenit cea mai bună marcatoare all-time la Euro, dar a vorbit şi despre următorul meci, cu Norvegia. "Avem cea mai bună jucătoare. Urmează Norvegia,... citeste mai mult

acum 46 min. in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: Adevarul in