România A a câştigat Trofeul Carpaţi din acest an, după o victorie cu 33-24 în faţa naţionalei B. Crsitina Neagu a fost desemnată MVP-ul competiţiei, iar Crina Pintea, cea mai bună apărătoare. Selecţionerul Ambros Martin a tras unele concluzii şi priveşte deja către Campionatul European, care va debuta în 29 noimebrie

„A fost un turneu foarte bun, au fost prezente echipe redutabile. Au fost două zile foarte bune de pregătire pentru prima reprezentativă. Au fost importante, pentru că după după o săptămână fantastică de pregătire cu naţionala B am pus în practică ce am lucrat. Acum, trebuie să analizăm ambele jocuri şi să punem la punct ultimele lucruri pentru... citeste mai mult

acum 48 min. in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: Pro Sport in