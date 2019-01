La Universitatea Carnegie Mellon, Maior a vorbit despre rolul României în plan european şi euroatlantic, în cadrul prelegerii cu titlul „Defending the West’s Strategic Frontier: the Black Sea and Beyond”.

Ambasadorul român a subliniat parcursul transformaţional extraordinar al ţării noastre în ultimii 30 de ani, plecând de la momentul căderii regimului comunist şi până în prezent când România a ajuns să deţină Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Punctând împărtăşirea de către România a valorilor democratice transatlantice, ambasadorul George Maior a evidenţiat obiectivele... citeste mai mult

