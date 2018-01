Ion Dobreci, ambasadorul Romaniei in Arabia Saudita, a murit vineri, decesul survenind in urma unui infarct, conform unui anunt al MAE. Ambasadorul Dobreci si-a inceput cariera diplomatica in anul 1979 si a detinut de-a lungul activitatii sale mai...

A1, 23 Iulie 2011