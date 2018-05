Astazi, ambasadorul Olandei in Romania, Tanya Van Gool, efectueaza o vizita de lucru la Iasi. Aceasta se va intalni, la ora 11:30, cu presedintele Consiliului Judetean Iasi, Constantin Simirad, dar si cu alte autoritati judetene. In plus, diplomatul...

Buna ziua Iasi, 3 Noiembrie 2010