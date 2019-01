Primarul Ankarei demisioneaza in urma presiunilor lui Erdogan Primarul Ankarei, Melih Gokcek, aflat in post din 1994, si-a anuntat demisia in urma unor presiuni din partea presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care cauta sa-si consolideze puterea...

9am, 25 Octombrie 2017