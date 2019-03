„Sunt îngrijorat de relatările din această seară conform cărora Laura Kovesi a fost plasată sub control judiciar de către autorităţile române, interzicându-i-se să părăsească ţara şi să discute cu mass-media”, a scris pe Twitter ambasadorul Canadei, Kevin Hamilton.

Fosta şefă DNA Laura Codruţa Kovesi a declarat, joi, după mai mult de şase ore de audieri la Secţia de investigare a magistraţilor că are interdicţie de a vorbi cu presa despre dosarul său. I am troubled by reports this evening that Laura Kovesi has been placed under “judicial control” by Romanian authorities,... citeste mai mult

