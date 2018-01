Ambasadoarea Olandei in Romania nu se omoara cu munca. Dupa ce de revelion a petrecut alaturi de regele Asfaltului, Nelu Iordache, si de un politist acuzat de trafic de cocaina, Stella Grubacic s-a intors la serviciu. Se pare ca programul acesteia este unul destul de lejer.

Diplomata a fost filmata in timp ce isi pierdea timpul prin cafenele si la coafor, in loc sa munceasca.

Ambasadoarea Olandei, o nouă ÎNTÂLNIRE suspectă: Ore de ȘUȘOTELI cu un TÂNĂR AGENT al unui serviciu secret de informaţii

