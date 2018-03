Ambasada SUA va fi închisă luni, 12 octombrie, cand se sărbătoreşte Columbus Day. Toate serviciile Ambasadei îşi vor relua activitatea marţi, 13 octombrie. U.S. EMBASSY TO CLOSE MONDAY The U.S. Embassy will be closed on Monday, October 12, 2015 in...

Amosnews, 9 Octombrie 2015