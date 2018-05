Ambasada britanica nu se muta la Ierusalim

Marea Britanie nu are planuri să-şi mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim şi încă nu este de acord cu decizia Statelor Unite de a face acest lucru, a declarat luni purtătorul de cuvânt al prim-ministrului Theresa May, citat de Reuters.



"Prim-ministrul a spus în decembrie, când s-a făcut prima dată anunţul, că nu suntem de acord cu decizia SUA de a-şi muta ambasada la Ierusalim şi a recunoaşte Ierusalimul drept capitala israeliană, înaintea unui acord final asupra statutului. Ambasada britanică în Israel are sediul la Tel Aviv şi nu avem de gând să o mutăm", a declarat reporterilor... citeste mai mult