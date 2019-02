Compania americană Amazon, cel mai mare retailer online din lume, a anunţat joi că a renunţat să construiască un sediu nou la New York, cu 25.000 de angajaţi, după critici venite din partea unor politicieni new-yorkezi, ostili proiectului, relatează AFP.

După o lungă perioadă de gândire, "am decis să nu ne continuăm planurile de a construi un sediu nou la New York", a anunţat Amazon pe blogul său.

"O serie de personalităţi politice locale au susţinut clar că se opun prezenţei noastre şi că nu vor lucra cu noi", se precizează în mesaj.

Amazon, cu sediul principal în Seattle, a anunţat în noiembrie că va construi două noi sedii, unul în New York, în... citeste mai mult

