Compania avea deja un centru cu aproape 1.000 de angajaţi în Iaşi şi anul trecut a anunţat un plan ambiţios de extindere în Europa. Inaugurarea din România era parte a planului, unde compania a semnat pentru închirierea de birouri în clădirea A din Globalworth Campus.

Prima clădire are 12 etaje şi a fost gata anul trecut, fiind în zona Pipera. Proiectul Globalworth Campus din Pipera are trei clădiri, prima fiind a Amazon şi având 29.000 mp. În total sunt trei clădiri, cu o suprafaţă totală de 88.000 mp.

Centrul de dezvoltare din Iaşi al Amazon are patru departamente: Technology Development, Compliance Operations, Retail Services şi Digital Imaging, şi un total de aproape 1.000... citeste mai mult