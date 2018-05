Amazon, deschide un nou centru de dezvoltare in Bucuresti Amazon, cel mai mare retailer online din lume va inaugura, luna aceasta, noul sau centru de dezvoltare in Romania. Va fi primul centru deschis in Capitala.

Gigantul American Amazon are deja deschis un centru la noi in tara, la Iasi. Acolo sunt deja aproape 1.000 de angajati. Incepand de anul trecut s-au facut primii pasi spre extinderea in Bucuresti. Inca de atunci s-a semnat pentru inchirierea de birouri in cladirea A din Globalworth Campus.

Chiar din luna noiembrie a anului trecut, dezvoltatorul Globalworth a confirmat faptul ca Amazon a semnat un contract pentru... citeste mai mult