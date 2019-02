Institutul pentru Impozitare şi Politică Economică (ITEP) din SUA a publicat în această săptămână un raport care arată că Amazon nu plăteşte niciun fel de impozite pentru al doilea an consecutiv, scrie The Guardian.

În 2018, Amazon şi-a dublat profiturile, de la 5,6 miliarde de dolari la 11,2 miliarde de dolari. Dar, dincolo de faptul că nu a plătit rata legală de 21% a impozitului pe venit, compania a raportat o reducere a impozitului pe venit federal de 129 milioane de dolari pe an - o rată a impozitului negativă, de -1%.

Acest lucru se datorează în parte unor „credite fiscale” nespecificate, precum şi unei scutiri fiscale pentru opţiunile de acţiuni executive, explică... citeste mai mult