Amator de tir sportiv, pus director general la Romarm

Compania Naţională Romarm SA are de la începutul acestui an un nou director general, Claudiu Cucu. Numirea i-a luat prin suprindere până şi pe angajaţi, obişnuiţi deja cu schimbările dese ale conducerii, iar nedumerirea acestora pare de înţeles dacă adunăm puţinele informaţii disponibile despre Cucu: pensionar, politician, amator de tir sportiv. Craioveanul Claudiu Cucu conduce una din companiile strategice ale României, cu 16 fabrici de armament în subordine, având ca recomandări calitatea de şef al unei asociaţii de tir sportiv, dar postura de politician înregimentat în partidul lui Ioan Talpeş şi admirator declarat al lui Traian Băsescu. Mai mult, Cucu de la tir sportiv nu a deţinut sau c citeste mai mult