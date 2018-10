Amansio Paraschiv si Bogdan Stoica lupta in Galele Enfusion 73

Amansio Paraschiv şi Bogdan Stoica, lupta pe 27 Octombrie in Galele Enfusion 73. Noaptea de Gala a centurii Enfusion are loc in Germania la Oberhausen.

Gala poate fi urmarită online, sâmbata 27 Octombrie de la ora 22:30, pe AntenaPlay.

citeste mai mult

acum 48 min. in Sport, Vizualizari: 35 , Sursa: A1 in