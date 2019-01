Ieri, 28 ianuarie, apropiatii lui Tudor Simionov, tanarul erou din Anglia, erau pregatiti sa-l inmormanteze, numai ca autoritatile de acolo nu au permis repatrierea corpului neinsufletit.

Pana in acest moment, anchetatorii care se ocupa de caz nu au reusit sa ajunga la o concluzie privind crima din noaptea dintre ani, iar pe 7 februarie dosarul va fi redeschis, potrivit Politiei Metropolitane. Asta inseamna ca familia fostului canotor roman va mai avea de asteptat pana la momentul in care va putea aduce in tara sicriul cu corpul neinsufletit. 7 februarie este doar o data estimativa, pentru ca... citeste mai mult

