Amanare cu jumatate de an pentru plata obligatiilor fiscale in cont unic la Trezorerie Plata in acelasi cont unic a contributiilor sociale, precum si a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018.

Guvernul a aprobat, joi, o OUG care prelungeste cu sase luni termenul de intrare in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un... citeste mai mult