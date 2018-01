Amalgam de gânduri la început de an 2018 este anul câinelui. Aşa zice calendarul chinezesc. Însă în calendarul meu, vreau să fac 2018 anul schimbărilor. Ideea mi s-a arătat în timp ce visam cu ochii deschişi la planurile mele pentru noul an. La televizor tocmai începuse transmisiunea live de la parada rozelor din Pasadena, California, unul dintre evenimentele populare de pe 1 ianuarie. Motto-ul paradei de anul acesta a fost „Making a difference”, adică „să facem (creăm) o diferenţă (schimbare)”. Am fost imediat cucerit de acest motto simplu, pentru că propune un obiectiv generos, care mă poate motiva în noul an, la fel cum, desigur, poate motiva pe... citeste mai mult

