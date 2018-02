Amadeus s-a clasat pe locul 16 în topul “2018 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” realizat de Corporate Knights. Doar cele mai bune 2% dintre companiile din lume sunt răsplătite pentru performanța lor durabilă în clasamentul Global 100.

“Aceasta este o realizare fantastică pentru noi și ne încurajează să continuăm să lucrăm în aceeași direcție. Acesta este cel de-al doilea an consecutiv în care am primit acest premiu, urcând de la locul 87 în 2017 la poziția 16 în acest an. În plus, față de această recunoaștere, Amadeus a fost inclus pe Dow Jones... citeste mai mult

