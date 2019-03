Un bărbat cere sfatul Pamelei, expertă în relații sexuale pentru The Guardian: „Am 51 de ani iar soția mea are 48 de ani. Până acum un an am avut o viață sexuală foare sănătoasă dar ea a început să aibă simptome puternice de menopauză iar interesul sexual i-a scăzut. A încercat tratamente naturiste de la care se simte mult mai bine dar viața noastră sexuală nu și-a revenit. Hormonal, ea este încă afectată. Am rugat-o de mai multe ori să mergem la medic să rezolvăm această problemă dar a refuzat. Problema este că soția mea crede că este normal... citeste mai mult

acum 10 min. in Life, Vizualizari: 7 , Sursa: Antena 3 in