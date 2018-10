Premierul Viorica Dăncilă a votat, astăzi dimineaţă, la referendumul de modificare a Constituţiei în sensul redefinirii familiei, ea afirmând că tema familiei este una importantă pentru toţi şi că ea a votat pentru valorile în care crede. Dăncilă a mai spus că această consultare este expresia democraţiei şi că "fiecare avem datoria" să ne exprimăm în legătură cu temele importante pentru societate.

Viorica Dăncilă a votat înaintea orei 9.00, la una din secţiile de votare de la Liceul "Jean Monnet" din Capitală, ea venind împreună cu soţul său. Dăncilă a spus că a venit devreme la vot pentru că urmează să meargă la Focşani, la un...

