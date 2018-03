Vestea morţii căpitanului Fiorentinei a şocat o lume întreagă! Fotbalistul în vârstă de 31 de ani a lăsat în urmă o iubită îndurerată, o fetiţă şi fani care îl plâng

Iubita lui Astori, Francesca Fioretti, este un fotomodel cunoscut în Italia, după ce a apărut în mai multe producţii TV ca Big Brother sau Beijing Express. Cei doi s-au întâlnit în 2013, la o petrecere, iar de atunci formau un cuplu care stătea departe de presa de can-can.

Francesca a povestit cum a trăit şocul decesului iubitului ei. "Am ajuns acasă pe la 9 şi jumătate, iar fiica noastră mi-a spus că a văzut la TV ca a murit Davide. Nu am crezut, am zis că nu e adevărat... vorbisem cu el cu o oră... citeste mai mult

