Căpitanul celor de la Dinamo, Dan Nistor, a dezvăluit cum a reacţionat când a aflat că Tomislav Gomelt are un salariu lunar de 14.000 de euro pe lună la gruparea din Ştefan cel Mare, cu 2.000 de euro mai mult faţă de cel al decarului dinamovist.

Chiar dacă iniţial a crezut că el are cel mai mare salariu de la Dinamo, Nistor a avut parte de o surpriză, dar nu se arată nemulţumit de faptul că mijlocaşul croat are un salariu mai mare:

"Da, am văzut acum câteva zile în presă. E problema lui. Din partea mea poate să câştige ... Nu cât are acum, şi mai mult! E foarte bine pentru el. El şi-a negociat contractul, fiecare... citeste mai mult

acum 58 min. in Sport, Vizualizari: 34 , Sursa: Pro Sport in