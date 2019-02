Jose Mourinho (56 de ani) s-a despărţit de Manchester United după doi ani şi jumătate şi 144 de meciuri, lăsând locul liber pentur norvegianul Ole Gunnar Solskjaer, sub comanda căruia echipa de pe Old Trafford este neînvinsă în campionat.

Într-un interviu pentru Daily Telegraph, antrenorul lusitan a vorbit despre revenirea sa în fotbal şi a dezvăluit că a refuzat deja o ofertă: ”Nu accept să merg la un club fără ambiţii. De aceea, am refuzat deja o super ofertă. Nu vreau să antrenez decât la cel mai înalt nivel. Iar pentru mine, clubul ideal a fost Inter Milano", a spus Mourinho.

