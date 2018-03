Petrolistii estimeaza insa ca am putea ajunge sa dam 7 lei pe 1 litru de combustibil. OMV Petrom nu a mai comunicat noile preturi ci le-a publicat direct pe site. Astfel, toti carburantii au primit 9 bani in plus la tarifele de referinta, in fiecare...

Mediaş Info, 25 Februarie 2011