Problema cainilor fara stapan din oras tine capul de afis in presa locala, dupa ce primarul Marian Dragomir a anuntat ca va incepe eutanasierea maidanezilor bolnavi si agresivi. In conferinta de presa in care a anuntat aceasta solutie extrema, edilul...

Info Braila, 9 August 2017