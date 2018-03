Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, astăzi, că a primit de la Ministerul Public protocoalele încheiate cu SRI şi că va fi parcursă procedura legală de desecretizare a documentelor.

"Am primit protocoalele de la Parchetul General. Am apreciat faptul că după ce am cerut public şi alţi reprezentanti au cerut ceea ce eu cerusem şi că imediat şeful SRI a exprimat acordul, iar ieri după-amiază le-am primit de la procurorul general. Nu vă pot spune (ce conţin - n.r.) până nu parcurg procedura de desecretizare", a declarat Tudorel Toader, astăzi, după ce a participat la bilanţul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

