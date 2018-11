Novak Djokovic, jucătorul care va termina pe primul loc sezonul 2018 în tenisul masculin, a vorbit, într-un interviu pentru The Telegraph, despre şocul pe care l-a avut după ce a ajuns pe masa de operaţie, din cauza durerilor la cot. Incredibil pentru mulţi fani ai tenisului, Djokovic a reuşit în aproximativ opt luni să se refacă după o operaţie la cot, să câştige două titluri de Mare Şlem şi să revină pe prima poziţie ATP, de pe locul 22.

Luna februarie a fost însă un adevărat coşmar pentru Djokovic, iar acum piesele imaginii de ansamblu ies la iveală.

"Pur şi simplu, am plâns două-trei zile. Am plâns după ce am făcut operaţia la cot. De fiecare dată... citeste mai mult