După trei ani de relație cu iubitul, o femeie se confruntă cu o problemă ce îi pune în pericol relația: „Sunt împreună cu prietenul meu de trei ani. La început mă simțeam foarte atrasă de el dar la aproximativ un an după, am început să îmi pierd interesul față de el. Ușor-ușor am început să fiu scârbită până și de atingerile lui. Când încearcă să se apropie de mine, îi iau mâinile și i le dat la o parte. Avem un băiețel de aproape doi ani împreună și eu mai am o fetiță de șase ani dintr-o relație anterioară. Același lucru mi s-a întâmplat și cu fostul prieten, chiar dacă atunci nu aveam copii și nu eram încă... citeste mai mult