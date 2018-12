O femeie cere sfatul expertei în relații de la The Sun: „Am o relație secretă cu fostul meu soț. Am crezut că putem să fim un cuplu din nou însă m-am înșelat. Cand ne-am căsătorit aveam 21 de ani. Acum eu am 36 de ani iar el 35. Avem doi copii, o fetiță de 14 ani și un băiat de 12 ani. Eu eram permanent ocupată cu copiii iar soțul meu încerca să țină toată familia. Lucrurile au devenit prea grele și într-un final am divorțat. După trei luni el s-a mutat cu altcineva dar venea tot impul să vadă copiii. Ușor, ușor ne-am apropiat la loc și părea să ne înțelegem mai bine ca niciodată. Am început să facem sex și totul mergea de minune.... citeste mai mult