„Am o parere foarte buna despre echipa, care a reusit performanta aceasta”

Nu demult, echipa de fotbal AFC Dunarea Calarasi a promovat in Liga I, un obiectiv foarte ambitios si la care indelung au visat jucatorii calaraseni. Bucuria este foarte mare nu doar in randul acestora, ci si a autoritatilor locale, care mereu au sprijinit sportul calarasean.

Viceprimarul municipiului Calarasi, Viorel Ivanciu este la randul lui unul dintre cei care apreciaza, asa cum se cuvine sportul si miscarea, in general. Mai cu seama pe sportivii ce chiar fac cinste judetului, prin rezultatele obtinute la disciplinele pe care le practica.