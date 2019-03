Un bărbat își împărtășește problema printr-o scrisore la The Guardian:„Sunt bolnav de HIV și îmi este foarte greu. Trebuie să mă testez permanent și să folosesc protecție. Doi ani după ce am fost diagnosticat, am suferit de o depresie puternică. Din cauza faptului că femeile mă refuzau, am ajuns să le urăsc. Simțeam că sunt plin de otravă, un monstru. Cu toate acestea, după acești doi ani am mers la terapie și viața mea sexuală este mai bună ca niciodată. Înainte, luam sexul ca pe ceva sigur. Acum, am învățat să apreciez intimitatea care vine odată cu sexul, pentru că mi-am dat seama cât este de prețioasă.

