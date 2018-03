Trans Carpatic este un tren complet românesc, iar investiția se ridică la 18-20 milioane euro si, se pare, si la asteptarea romanilor, revoltati din cauza conditiilor oferite de CFR.

Fiecare cabină are câte patru paturi și este dotată cu aer condiționat, mochetă și diferite moduri de iluminare. Fiecare pat are priză, lanternă pentru citit și acces asupra iluminării compartimentului.

În timpul zilei, paturile se pot strânge, iar cabina devine compartiment cu șase scaune. Toaleta este dotată cu duș, prize, uscător pentru păr și masă pentru schimbatul bebelușului.Trenul are și un minibar și WiFi gratuit.

"Ce vorbești nene? Cu ăsta mergi de plăcere", "Exceptional arată, cu... citeste mai mult

