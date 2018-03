Daca tii post si nu stii ce sa mai mananci, avem o reteta geniala pentru tine. Sunt foarte usor de preparat, iar gustul lor este deosebit. Care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a prepara snitelele din varza.

Ingrediente:

o varza de aproximativ 1 kilogram

3 oua

pesmet

sare si piper dupa gust



Mod de preparare:

Secretul consta in modul in care se taie varza. Este foarte important ca atunci cand o tai sa pastrezi o bucata din cotor, pentru ca frunzele sa nu se separe. Taie varza in felii... citeste mai mult