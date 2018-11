Marcatorul celui de-al doilea gol din victoria la scor de neprezentare cu Lituania, Claudiu Keşeru a precizat la finalul meciului că în vestiarul tricolorilor este un singur obiectiv, calificarea la EURO. Atacantul lui Ludogoreţ a înscris la începutul celei de-a doua reprize, în urma unei faze superbe create de Nicolae Stanciu şi Alex Maxim.

"Am avut un rol total diferit faţă de cel de vârf împins, dar m-am simţit foarte bine. Am jucat zece ani în Franţa pe poziţia asta. Am jucat bine alături de Puşcaş, facem cinste Bihorului, pe lângă faptul că facem cinste întregii ţări", a spus Claudiu Keşeru, la Telekom Sport.

