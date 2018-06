România se îndreaptă cu pași repezi spre o nouă criză economică, atrage atenția președintele Comisiei Economice din Senat, Florin Cîțu, care precizează că indicatorul CE indică deja faptul că românii trebuie să se aștepte la o evoluție negativă .

”Romanii se asteapta la criza economica, increderea in economie s-a prabusit!

Increderea romanilor in economie s-a prabusit dupa iulie 2017. Indicatorul publicat de CE arata ca romanii se asteapta la o criza economica in perioada urmatoare.

La prabusirea increderii in economie au contribuit: - legea salarizarii, -