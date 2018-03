A constatat că în ultima vreme soțul ei este tot mai distant și că nu mai este tandru așa cum a fost cândva. Mai ales că sunt căsătoriți de 25 de ani.

Iar bănuiala că are pe cineva la muncă a devenit tot mai evidentă. Mai ales după o petrecere la muncă. În plus, atunci când a vrut să se uite în calculatorul său a descoperit ceva incredibil.

„Eu am 49 de ani, iar el 51. Suntem căsătoriți de 25 de ani, dar cred că se întâmplă ceva între el și o femeie de la muncă. Am fost la el la birou de Crăciun și o femeie se tot uita... citeste mai mult