Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat că ALDE şi PSD au convenit, în proporţie de 95%, asupra formei proiectului Fondului Suveran de Investiţii.

"Am avut vineri seară o discuţie cu colegii din PSD, am parcurs toate punctele din proiectul de ordonanţă şi cred că în proporţie de 95% am găsit terenul de consens. Proiectul de ordonanţă nu stabileşte concret societăţile care vor participa, ci numai cadrul legislativ de funcţionare a Fondului. Societăţile comerciale cu capital integral sau parţial de stat, care vor fi incluse în Fondul Suveran de Investiţii, vor fi stabilite ulterior. Ministerul Energiei a ridicat câteva... citeste mai mult

