Uneori, o noapte în club îți poate aduce o nouă iubire sau o nouă dezamăgire. O tânără a crezut că a cunoscut un timp grozav, până când a înțeles adevărul. Și acesta a venit mai repede decât s-ar fi așteptat.

„Am făcut amor cu un tip superb pe care l-am cunoscut în club, dar și-a făcut update pe Facebook la capitolul status chiar a doua zi.

Am fost în club cu un grup de prietene pentru ziua de naștere a uneie dintre noi, dar am cunoscut un tip superb când m-am dus spre bar pentru un rând de băuturi.

Amândoi am petrecut seara... citeste mai mult

acum 55 min. in Actualitate, Vizualizari: 19 , Sursa: Antena 3 in