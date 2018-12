Intrarea Denisei Dedu în poarta României a adus un plus de siguranţă, dar şi de energie echipei, în finala mică cu Olanda. Cu 10 parade din 23 de aruncări, Dedu a contribuit la revenirea echipei lui Ambros Martin din repriza a doua, de la 8 goluri diferenţă la 3, nelăsându-le pe batavele lui Helle Thomsen să mai înscrie în acelaşi ritm. România a ratat însă medalia de bronz, după 20-24 în meciul pentru locul 3.

"Am început prost, mai slab. Am fost moi, cred că şi echipa Olandei nu a fost în cea mai bună formă. Cred că ambele echipe au resimţit oboseala, nu ştiu. Cred că aveam şanse, am... citeste mai mult

