România a pierdut finala mică a Campionatul European de handbal feminin, 20-24 cu Olanda, rămânând astfel în afara podiumului de premiere. Medalia de bronz cucerită la ediţia din 2010 rămâne vârful atins de România în istoria acestei competiţii. Cristina Laslo, unul dintre centrii naţionalei României, a recunoscut, fair-play, superioritatea echipei Olandei în finala mică a Campionatului European. "Am fost la un pas de medalie, însă, astăzi, echipa mai bună a fost Olanda. Am vrut să revenim, am încercat, dar diferenţa s-a făcut în prima repriză", a spus jucătoarea lui Buducnost, la microfonul TVR.

